Novo pronunciamento de Bolsoanro sobre coronavírus será transmitido nesta quarta

O presidente Jair Bolsonaro gravou um novo pronunciamento para ser transmitido em cadeia nacional de rádio e televisão às 20h30 desta quarta-feira. Será a quinta vez que o presidente usará o expediente para se comunicar com a população sobre a crise do coronavírus.

Segundo integrantes do Palácio do Planalto, Bolsonaro quer passar uma mensagem de “equilíbrio dentro do seu governo” e diminuir a temperatura das crise política e sanitária no País. A tendência é que esse pronunciamento tenha o mesmo tom “ameno” que o da semana passada.

No último pronunciamento, Bolsonaro baixou o tom sobre coronavírus e não pediu o fim do isolamento social, como já tinha feito antes. Na semana passada, ele classificou o novo coronavírus como “o maior desafio da nossa geração”.

— O Brasil avançou muito nesses 15 meses, mas agora estamos diante do maior desafio da nossa geração — disse, referindo-se ao período do seu governo.

Bolsonaro também pregou a “colaboração” e a “união” com todos, inclusive governadores, criticados por ele nas últimas semanas pelas medidas tomadas contra o coronavírus.

— Agradeço e reafirmo a importância da colaboração e a necessária união de todos num grande pacto pela preservação da vida e dos empregos: parlamento, judiciário, governadores, prefeitos e sociedade.

Além de pedir “equilíbrio”, o presidente também deve tratar como “boas notícias” as pessoas que foram “curadas” de Covid-19 após o tratamento com cloroquina. A previsão é que presidente volte a defender o uso do medicamento no pronunciamento.

Aliados do governo afirmam também que o presidente deve passar uma mensagem de “união” e lembrar a chegada da Páscoa, no domingo. Bolsonaro é católico.

