Número de casos de coronavírus em Rio Branco ultrapassa 100, diz Sesacre

Já passa de 100 o número de casos confirmados de coronavírus só em Rio Branco. A informação foi veiculada no Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde desta sexta-feira (17). Na quinta (16), o total de infectados na capital era de 86. Em 24 horas, foram registrados 19 novas contaminações na maior cidade do estado, totalizando 105 (77%).

Rio Branco também concentra a maioria dos mortos. Dos cinco óbitos confirmados, quatro residiam no município. Duas senhoras de 79 e 75 anos morreram nos dias 6 e 7 de abril, respectivamente. A primeira tinha diabetes e hipertensão e a segunda vivia com sequelas de um acidente vascular cerebral (AVC).

No dia 11, um idoso de 82 perdeu a batalha contra a covid-19 no Lar Vicentino, onde vivia. As autoridades de saúde só descobriram a causa do óbito após o acontecido. O homem, que também sofria de hipertensão e sequelas de AVC, faleceu sem obter tratamento adequado para a enfermidade.

Por fim, nesta terça (14), um diabético de 35 anos que trabalhava como motorista de aplicativo morreu de covid-19. Ele é a vítima mais jovem da doença até o momento.

A quinta morte é de um morador de Plácido de Castro. Um outro falecimento nesse município vem sendo investigada pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Em todo o Acre, já são pelo menos 135 casos oficiais de coronavírus, 30 deles no interior.

