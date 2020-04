Organização Mundial da Saúde publica orientações para uso de máscaras durante pandemia de coronavírus

OMS recomenda que máscaras sejam usadas por profissionais de saúde e pessoas com sintomas. Para governos que recomendam uso irrestrito, organização pede orientação da população sobre uso, limpeza e descarte

A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou nesta segunda (6) um documento com orientações sobre o uso de máscaras durante a pandemia do novo coronavírus.

A organização orienta que as máscaras médicas sejam reservadas para profissionais da área da saúde. Segundo a OMS, o uso irrestrito das máscaras profissionais pode “criar uma falsa sensação de segurança, com negligência de outras medidas essenciais”. A organização também cita que o suprimento desses insumos ainda é baixo no mundo.

Pessoas com sintomas também devem usar máscaras médicas, orienta a OMS. Para pessoas que não tenham sintomas, a organização recomenda que mantenham distanciamento social, higiene das mãos, que cubram a boca e o nariz ao tossir ou espirrar e evitem tocas olhos, boca e nariz.

O documento cita as pesquisas crescentes que comprovam a transmissão do vírus por pessoas assintomáticas e pré-sintomáticas e diz que o “potencial beneficio” do uso de máscara por pessoas aparentemente saudáveis é o controle da transmissão.

Mas elenca uma série de riscos a partir desse uso: auto contaminação após tocar no material contaminado, dificuldades respiratórias provocadas por alguns materiais, falta de material para profissionais da saúde, falta de cuidado com outras medidas de proteção, como higienização das mãos.

Máscaras para pessoas saudáveis

A OMS reconhece que, em alguns países, o uso irrestrito tem sido recomendado pelas autoridades locais de saúde e, nesses casos, recomenda os órgãos de saúde sejam claros sobre o propósito do uso (prevenção ou controle).

Os governos que sugerem o uso geral devem orientar a população sobre como usar, higienizar e descartar as máscaras.

A OMS diz que está colaborando com pesquisas que tentam precisar a eficácia de máscaras caseiras para conter o avanço da doença. Mas que ainda não há evidências suficientes para fazer uma recomendação contra ou a favor do uso.

