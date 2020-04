Ótica Moderna apoia trabalho de doação de óculos para crianças e adultos de baixa renda

Parceria com o Projeto Coroa e Vida, criado pela Igreja Nova Aliança com o objetivo de beneficiar a população

E-mail: [email protected]

Instagram: @jackiepinheiroac

Facebook: Jackie Pinheiro

Celebração

A querida Beatriz Cameli aniversariou no dia 4 e celebrou a data com familiares, em Cruzeiro do Sul-AC. Muito querida, ela foi homenageada por muitos amigos em suas redes sociais. Merecidamente!

B-Day

Na terça-feira, 7, a empresária Maria Luíza Abrahão, matriarca da família Abrahão, celebrou idade nova, entre familiares. Que essa data se repita por muitos anos!

Viva a Anne

A astróloga e taróloga Anne Castro passou o dia 6 de abril recebendo inúmeras manifestações de carinho de amigos, clientes e familiares, pelo seu aniversário. Em casa, em Sampa, ela celebrou a data com um bolinho.

Parabéns!

Muitos anos de vida para a querida Socorro Tavares, aniversariante de ontem, 11. Ela passou o dia recebendo homenagens de amigos, clientes e familiares. Na foto, a aniversariante e sua inseparável irmã Iris Tavares.

Happy day

A aniversariante de amanhã, 13, é a advogada Renatão Leão. Ela celebrará o dia do seu nascimento em companhia de sua família, na tranquilidade do seu lar.

Happy day

Vida longa e felicidades ao professor Antonio Gomes, aniversariante do dia 6. Ele celebrou a data na companhia da sua companheira Raquel Holanda e da filha Mariana.

Óculos de Sol e de grau

Os influenciadores digitais infantis Kayk Amorim e Maria Eduarda Dias, a Dudinha, mostram alguns dos modelos da Ótica Moderna, que estão com preços especiais. Para adquirir óculos de grau e solares entre em contato com a equipe da Moderna e agende horário exclusivo ou atendimento domiciliar, pelos telefones (68) 3223-0093, 99994-3535 e 99979-3535. Siga o Instagram @oticamodernaacre e fique por dentro das novidades!

Doação de óculos de grau

A Ótica Moderna fechou parceria com o Projeto Coroa e Vida, criado pela Igreja Nova Aliança com o objetivo de beneficiar a população. A empresa apoiará o trabalho de doação de óculos de grau para crianças e adultos de baixa renda. Assim, a cada cliente que fizer os óculos completos na ótica, um par de óculos será doado para o projeto. Para se candidatar basta acessar o perfil do Instagram @servolutionac. Siga o Instagram @oticamodernaacre e fique por dentro das novidades!

Nativa SPA Rosé

A rotina mudou e o abraço apertado precisa esperar. A forma mais indicada de se cuidar, por enquanto, é ficar em casa. E para esse cuidado ficar ainda melhor, O Boticário traz uma novidade – Nativa Spa Rosé -, uma combinação exclusiva de ingredientes que nutrem profundamente a pele e combatem o ressecamento, promovendo um momento único de cuidado de dentro para fora. Sua fórmula conta com um exclusivo blend de rosas e óleo nutritivo de quinoa para recuperar a vitalidade da pele e dos cabelos na 1° aplicação, deixando os fios mais luminosos e a pele do corpo cheia de viço e maciez. É o ritual da beleza perfeito para renovar as energias mental e física nesse momento.

Sabonete de pétalas

A nova família conta, pela primeira vez, com o Sabonete Líquido Pétalas que contém pétalas naturais inteiras em seu interior. As flores são delicadas, e por isso passam um processo de fabricação específico e inovador que as mantém intactas. Colheita e triagem são totalmente manuais e as pétalas são selecionadas e isoladas uma a uma. O produto é capaz de tornar a higienização e lavagem correta das mãos muito mais especial e hidratante. O processo deve durar aproximadamente 20 segundos, lembrando que é importante manter a torneira fechada durante esse período.

***

Em Nativa SPA Rosé, a fragrância envolvente das rosas proporciona um momento único, tornando o hábito de autocuidado ainda mais prazeroso. Para um dia de spa em casa, complemente com a Loção Revitalizante Desodorante – com óleo nutritivo de quinoa e ácido hialurônico – que proporciona uma pele com viço e cheia de vida.

Outro aliado essencial neste cuidado consigo mesma é o Óleo Precioso Multibenefícios para corpo, rosto e cabelos. Peça o produto predileto no e-commerce da marca ou no delivery local.

Atendimento especial na Ótica Moderna

Óculos solares ou de grau? Na Ótica Moderna há modelos para todos os tipos de necessidades, como esses exibidos pelos influenciadores digitais mirins Kayk Amorim e Maria Eduarda Dias, a Dudinha. Para adquirir óculos de grau e solares entre em contato com a equipe da Moderna e agende horário exclusivo ou atendimento domiciliar, pelos telefones (68) 3223-0093, 99994-3535 e 99979-3535. Siga o Instagram @oticamodernaacre e fique por dentro das novidades!

Podologia do Studio Bonequinha de Luxo

No Studio Bonequinha de Luxo, o serviço de saúde em PODOLOGIA continua, por se tratar de serviço essencial em saúde. Com todos os cuidados e com segurança, o atendimento é realizado com horários individuais, de terça-feira à sábado, de 9 às 19h. Agente o seu horário pelo telefone (68) 99907-010.

Vitória Régia

Nesses dias de incerteza, uma boa dica de fitoterápicos para quem está precisando acalmar a mente e dormir melhor é a Pinetonina®, um fitocomplexo, derivado de óleos essenciais, indicado para promover o bem-estar, diminuir sintomas do estresse, como agitação, ansiedade e insônia. Desenvolvido por um processo altamente tecnológico, cada óleo essencial foi cuidadosamente escolhido por suas propriedades terapêuticas, e formulados em um blend especial para aplicação por via nasal. A medicação pode ser encontrada na Farmácia Vitória Régia, que está fazendo entregas em domicílio pelos telefones (68) 3224-2880, 3224-2850, 99943-3634 e 99974-1912.

Pijaminhas infantis

Veja que dica mais fofa da Vitória Régia Baby & Kids para esse período de quarentena domiciliar: os lindos pijamas para os pequenos estarem sempre confortáveis. Para agendar sua entrega entre em contato pelo WhatsApp (68) 99202-4435. O horário de funcionamento é de 8h às 18h30.

Depyl Action dá dicas de cuidados no Instagram

A franquia Depyl Action está fechada nesse momento de isolamento social, mas a equipe continua dando orientações e dicas de cuidados em sua página no Instagram. Lá, a empresa mostra que é possível se cuidar sem sair de casa, trazendo conteúdos relevantes, enquanto permanecem otimistas para que tudo fique bem em breve. Quer ficar por dentro das dicas? Acompanha a página @depylactionriobranco #ficaemcasa

Sistema Fecomércio lança Campanha de Solidariedade

O Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, através do Mesa Brasil do Sesc Acre e em parceria como o Sebrae e o Governo do Estado do Acre, lançou no dia 9, a Campanha Solidária com a finalidade de arrecadar alimentos para famílias carentes e entidades atendidas pelo programa Mesa Brasil, afetadas pela pandemia de coronavírus, com o lema “O vírus mata, mas a fome também”.

***

As doações podem ser realizadas nos pontos de coleta de alimentos localizados nos Supermercados Arasuper, Mercale, Pague Pouco e Recol Farma. O Mesa Brasil do Sesc Acre também disponibiliza o telefone 68 3223 8537 (Whatsapp) e o e-mail [email protected] para informações e doações.

Quentinhas Express

Nessa época em que o trabalho em casa aumentou e que a maioria dos executivos necessitaram dar uma licença para a trabalhadora doméstica, uma grande opção é o atendimento delivery do restaurante Quentinhas Express, comandado pela Chef Rafa Brozzo.

***

A casa conta com serviço de entrega diário de quentinha individual e de torre de quentinhas (para família) contendo proteínas, saladas e acompanhamentos, assim como oferece quentinha fit contendo grãos integrais, saladas, grelhados e outros. Não bastasse, a Chef Rafa também oferece pratos veganos e sobremesas. Encomendas pelos telefones (68) 2101-2000 e 99975-0185 ou pelo aplicativo Delivery Much.

O vestido travesseiro ou “pillow dress” viralizou na Web e conquistou celebridades

Preparada para o novo desafio fashion que está bombando no Instagram? A moda da vez é usar um travesseiro como vestido. A brincadeira viralizou nas redes sociais e traz pessoas do mundo todo criando looks com um travesseiro preso ao corpo por um cinto. Com a hashtag #QuarantinePillowChallenge, os internautas compartilham suas produções supercriativas. A moda surgiu em meio ao isolamento social que diversos países do mundo estão vivendo, como uma maneira de tentar combater os avanços do novo coronavírus. Além de ser um jeito divertido de ressignificar o visual de ficar em casa, a brincadeira também é uma forma de espantar o tédio e explorar a criatividade. Confiram as famosas que estão participando do desafio!

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários