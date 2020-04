Para evitar aglomeração, PM cancela solenidade de juramento de 244 novos policiais

O Comando Geral da Polícia Militar informou, em nota, que a solenidade de juramento dos 244 novos policiais que aconteceria no final da tarde desta terça-feira (28), na Arena Acreana, foi cancelada. A medida se deu após recomendação do governador Gladson Cameli para evitar aglomerações e possível disseminação do coronavírus entre os agentes.

Com isso, de forma excepcional, os novos policiais serão nomeados e começarão os trabalhos nas ruas sem a cerimônia de compromisso de honra diante da bandeira do Brasil, ato previsto na lei do Estatuto dos Militares Estaduais.

O comandante da PMAC, Coronel Ulysses Araújo, informou que a nomeação acontecerá na quarta (29) e que o juramento será remarcado apenas para quando a ameaça do coronavírus cessar.

“O Curso de Formação de Soldados Policiais Militares teve seu início aos 03 de junho de 2019 e chega ao seu término em 01 de abril de 2020. Os alunos receberam um total de 1.600 horas/aula (mil e seiscentas), divididas em teoria, prática e estágio supervisionado”, informou a PMAC.

Além dos quase 250 novos agentes, onze policiais militares e seis bombeiros serão promovidos a segundo-tenentes.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários