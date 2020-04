Pelé celebra 108 anos do Santos: “Time que mais promoveu o país”

O Rei do Futebol, que construiu quase toda trajetória no futebol com a camisa do Peixe, se declarou orgulhoso por ter vestido esta camisa

Celebrado nesta terça-feira (14/04), o aniversário de 108 anos de fundação do Santos não foi esquecido pelos seus principais ídolos, ainda que a comemoração tenha sido “remota”, em função do isolamento social e da paralisação do futebol por causa da pandemia do coronavírus. Pelé se manifestou através de publicação na rede social.

O Rei do Futebol, que construiu quase toda a sua trajetória no futebol com a camisa do Santos, se declarou orgulhoso por ter vestido a camisa do clube e também destacou a história da equipe, vista por ele como uma promotora da imagem do Brasil fora do País.

“Meus queridos amigos de todo o mundo, eu digo de todo o mundo porque quero que todos os esportistas do mundo saibam que o Santos Futebol Clube está fazendo 108 aniversários. E eu faço parte disso em mais da metade. Me honra muito ter sido um dos vencedores do Santos Futebol Clube, porque o Santos Futebol Clube foi o time que mais promoveu o nosso país, que mais promoveu o Brasil em todo o mundo. Hoje, agradeço a Deus de poder estar aqui para agradecer a todos aqueles que nos apoiaram no campo e todos aqueles que até hoje ainda amam o Santos. Viva o Santos Futebol Clube”, escreveu em seu perfil no Instagram.

