Perfil que expõe acreanos em ‘rolês’ durante isolamento já tem 9 mil seguidores

Um perfil anônimo no Instagram vem dando o que falar no Acre. Isso porque o administrador vem expondo nomes e rostos de acreanos que não têm respeitado o distanciamento social recomendado pelas autoridades para conter o rápido avanço do coronavírus, que já infectou cerca de 200 pessoas, matando oito delas.

Funciona assim: você está passeando nos stories do Instagram, dá de cara com publicações de seguidores em “rolês” com os amigos, tira print e manda para a página Exposed de Fanfarrões (@vaciloscvd_ac). Aí é só esperar que sua denúncia será exposta a todos os quase 10 mil seguidores do perfil.

A exposição acontece em formato de publicação no fide ou em stories. São fotos e vídeos das chamadas “resenhas”, geralmente feitas por jovens em situações de bebedeira, rodinhas de fumo, partidas de futebol, banhos de piscina, entre outras.

“É incrível como as pessoas não se importam com a saúde do próximo, mas quando mexe na imagem delas é uma atrocidade. Acho que estamos fazendo o certo mesmo que por linhas tortas! Agradecemos a todos os seguidores que estão nos apoiando”, disse o administrador.

A página também mostra prints das conversas pouco amigáveis que tem com as pessoas que foram expostas, no momento em que elas vão tirar satisfações. Um deles chegou a gravar vídeo com pedidos de desculpas por ter se aglomerado. O material também foi postado.

O perfil vem recebendo vários alertas de processo por uso indevido de imagem. Sobre isso, o administrador escreveu: “Não há direito de imagem nem autorização quando você por livre e espontânea vontade se expõe e expõe amigos em uma rede social de alcance internacional e acesso de todos! Não necessitamos de autorização de pessoas que estão colocando toda a população em risco por meio de seus atos e expondo isso publicamente e explicitamente!”.

Até o momento, o @vaciloscvd_ac já fez mais de 70 exposições no fide e outras centenas nos stories. “Quem não quiser ser exposto é só não sair de casa! Não nos exponha que não expomos vocês”.

