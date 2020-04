Mais lidas: PL dos consignados aprovada, curados do covid-19 e isolamento prorrogado

Veja aqui as matérias que mais repercutiram nas mais variadas categorias do nosso site

Voltamos com a nossa retrospectiva semanal para manter você bem informado.

Não deu tempo de acompanhar as últimas informações do estado e região? Temos aqui as matérias que mais repercutiram nas mais variadas categorias do nosso site. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Casos e curas de coronavírus no Acre e morte de empresário

Na segunda-feira (30) oito novos casos de coronavírus surgiram no Acre, alcançando a marca de 41 casos. A divulgação foi feita pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre). Dos pacientes que testaram positivo, 10 já estavam curados. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Morreu na madrugada desta segunda-feira (30), no Pronto-Socorro de Rio Branco, o empresário Luiz Carlos Camargo Negrisoli, aos 71 anos. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Na tarde desta terça-feira (31) o governador Gladson Cameli (Progressistas) revelou a reportagem do ContilNet que devido o aumento de casos confirmados de coronavírus no Acre, vai determinar medidas mais drásticas, como por exemplo: uso da força policial. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Isolamento social prorrogado no Acre e número de infectados por coronavírus aumenta

Durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (1) sobre as novas medidas para o combate ao coronavírus no Acre, o governador Gladson Cameli disse que já conversou com a Secretaria de Segurança sobre a possibilidade de realizar toque de recolher nas ruas, para “evitar um maior dano à população”. Gladson disse ainda que o isolamento foi prorrogado até o dia 19 de abril. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

No boletim divulgado na tarde de quarta-feira (1), a Secretaria de Estado de Saúde do Acre informou que o número de pessoas que se recuperaram e tiveram alta após serem infectadas pelo coronavírus subiu para 16. Até terça, este número era 10 pessoas. O número de infectados aumentou para 43. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Adolescente de 16 anos é morto a tiros ao tentar roubar moto de policial e número de pessoas curadas por coronavírus aumenta

Um adolescente de 16 anos foi morto com um tiro no peito, na tarde desta quinta-feira (2), ao tentar roubar uma motocicleta no Ramal da Judia, no bairro Belo Jardim 1, região do Segundo Distrito de Rio Branco. Segundo informações da polícia, um policial à paisana era o dono do veículo, e trafegava com a moto pelo ramal, quando o menor e um comparsa saíram de dentro de uma chácara abandonada a pé e, de posse de pistolas, mandaram o homem parar. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Ao mesmo tempo em que recebemos, com apreensão, a notícia de que os casos confirmados de coronavírus aumentam no Acre, a esperança se renova no mesmo boletim epidemiológico emitido diariamente pela Secretaria de Estado de Saúde: o número de pessoas curadas também aumentou e passou de 16, ontem, para 18 nesta quinta (2). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Gladson se reúne com Edvaldo e diz que vai sancionar PL dos consignados e casos de coronavírus nesta sexta

O governador Gladson Cameli (Progressistas) se reuniu na manhã desta sexta-feira (3) com o autor do Projeto dos empréstimos consignados, deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB), em seu escritório para garantir que vai sancionar o PL aprovado por 17 votos pelos deputados. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), confirma mais um caso positivo para coronavírus, subindo de 45 para 46 o número de casos confirmados no estado, nesta sexta-feira, 3, com base nas informações do Centro de Infectologia Charles Mérieux, em Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

