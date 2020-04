PM arrecada alimentos para serem doados à famílias carentes de Rio Branco

Em parceria com o grupo Amigos Solidários, a Polícia Militar do Acre (PMAC) está com uma operação para ajudar famílias carentes de Rio Branco neste momento de isolamento social.

A Operação Solidária arrecada alimentos em qualquer lugar de Rio Branco, de uma forma muito fácil.

O comandante da PM no Acre, Coronel Ulysses Araújo, disse que a proposta surgiu a partir da necessidade de algumas famílias que estão sem o que comer neste momento tão crítico de pandemia que resultou em um isolamento.

À reportagem do ContilNet, explicou que a ação foi lançada nesta segunda-feira (6) e que nos próximos dias, dependendo do resultado, se estenderá para os municípios.

“Estamos motivados e aguardando o resultado. Dependendo de como será, vamos estender para os municípios”, disse.

Está interessado em ajudar? Ao ver algum carro da polícia em seu bairro, acione para a viatura. Ao parar, doe 1 kg de alimento. É possível também dirigir-se ao Batalhão da PMAC mais próximo de casa para realizar a doação.

Para mais informações, ligue no (68) 99963-1368.

