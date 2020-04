Polícia Militar apreende duas armas de fogo em operação em ramal no Bujari

Duas armas de fogo foram apreendidas na tarde deste sábado (11), no Ramal Bujari, na zona rural do município de Bujari, no interior do Acre.

Uma guarnição do Batalhão Ambiental estava em patrulhamento de rotina quando avistaram dois indivíduos trafegando em uma motocicleta em fundada suspeita. Foi dada ordem de parada, na qual não foi obedecida, iniciando assim um acompanhamento policial.

Os homens entraram no ramal Bujari, e ao percorrer vários quilômetros, os meliantes jogaram uma bolsa contendo duas armas de fogo, sendo um rifle calibre 22 com 50 munições intactas e uma espingarda calibre 16 com 8 munição intacta. A dupla conseguiu fugir pelo ramal que é de difícil acesso.

Os militares levaram as armas para a Delegacia de Flagrante (Defla), para que fosse confeccionado um boletim de ocorrência, para futuras investigações para tentar identificar os criminosos que conseguiram fugir.

