Polícia Militar discute medidas para reabrir hotéis fechados por facção em Feijó

Após matéria veiculada nesta terça-feira (8) pelo ContilNet de que criminosos teriam obrigado donos de hotéis de Feijó a fecharem suas portas, a Polícia Militar (PM) da cidade informou que estuda medidas para resolver a situação. Mensagens de Whatsapp atribuídas a uma facção diz que a ordem é para evitar a chegada da Covid-19 ao município por meio de hóspedes de outras localidades.

Segundo o capitão Abreu, do batalhão de Feijó, já houve reuniões para definições de ações, inclusive com o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e o delegado da cidade, porém não citou quais seriam essas medidas.

A polícia negou informações repassadas por um gerente hoteleiro de que as ameaças começaram no dia 23 de março. “Os fatos aconteceram na semana passada. Um na quinta e outro no domingo da mesma semana”, disse Abreu.

Todos os hotéis da cidade teriam sido fechados por faccionados. Duas propriedades que desobedeceram as ordens tiveram sua fachada baleada como forma de ameaça.

“Estou desesperado, pois tenho funcionários e outras despesas para pagar” disse o gerente, que não quis se identificar por medo de represálias dos criminosos.

