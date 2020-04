Polícia prende homem que ameaçou esposa com espingarda e faca no interior do Acre

Ele foi conduzido para a delegacia do Jordão e responderá pelos crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo

Um homem de 20 anos foi preso por ameaçar a própria esposa, na manhã desta sexta-feira (10), no município de Jordão, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, o homem chegou em casa muito exaltado e começou uma discussão com sua esposa. Durante a briga, o homem pegou uma arma de fogo (espingarda) e uma faca, e falou várias vezes que iria matar a mulher.

Temendo pela própria vida, a esposa ligou para a Polícia Militar e contou o que estava acontecendo. Rapidamente a PM atendeu o chamado e conseguiu prender o homem.

Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Cívil de Jordão, e responderá pelos crimes de ameaça de morte e por porte ilegal de arma de fogo.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários