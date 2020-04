Brasileia tem três casos suspeitos de coronavírus, diz prefeita Fernanda Hassem

O município segue sem casos confirmados de coronavírus, de acordo com o último boletim da Sesacre

Durante entrevista ao ContilNet nesta quarta-feira (29), a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, desmentiu os boatos que estavam circulando em alguns sites e entre populares de casos positivos de coronavírus no município.

O assunto ganhou repercussão depois que alguns profissionais do hospital local estiveram presentes em um treinamento no Senac, também no município, oferecido por um técnico que teria testado positivo para o vírus.

“Todos os profissionais que tiveram contato com ele fizeram o exame e testaram negativo para o vírus. As informações que circulam sobre casos positivos aqui em Brasileia são mentirosas”, classificou a gestora.

O município segue sem casos de coronavírus, mas 3 estão em análise de acordo com a prefeita.

