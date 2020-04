Prefeitura adota medidas que garantem sepultamento de vítimas do novo coronavírus

Além do sepultamento, a Prefeitura também garante a prestação de serviços funerários para pessoas de baixa renda

Até o momento duas pessoas morreram vítimas do novo coronavírus, em Rio Branco. Mesmo com todo esforço das autoridades locais, o Covid-19 já infectou 77 acreanos. Como mais uma forma de dar apoio a população, em caso de falecimento pela doença, a Prefeitura de Rio Branco mantém os serviços de sepultamento realizados nos quatro cemitérios públicos do município.

“Se a pessoa já tiver terra ou jazigo em um dos cemitérios, basta comparecer ao Cemitério São João Batista e solicitar o sepultamento. Nossas equipes já estão preparadas para receber situações como essa”, explicou o secretário de Zeladoria da Cidade, Kellyton Carvalho.

São João Batista, São Francisco, Jardim da Saudade e Cruz Milagrosa são os quatro cemitérios públicos da capital acreana. Além do sepultamento, a Prefeitura também garante a prestação de serviços funerários para pessoas de baixa renda, conforme consta na legislação federal. “O cidadão de baixa renda, que se encaixa dentro dos critérios do programa de auxílio funeral, tem direito a esse tipo de serviço, que pode ser solicitado junto a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos”, destacou Kellyton.

