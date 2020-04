Prefeitura de Cruzeiro do Sul finaliza asfaltamento do Ramal da Buritirana

A prefeitura de Cruzeiro do Sul concluiu nesta última semana as obras de asfaltamento do Ramal da Buritirana.

Para o secretário de Obras, Joel Queiroz, a obra é a realização de um sonho desde que ele morava na região. “Ficamos até emocionados de falar de um sonho tão antigo sendo finalizado. Eu sou desse ramal e nunca imaginamos receber asfalto. Queremos agradecer a todos os envolvidos que contribuíram de várias formas. Ficamos satisfeitos de poder ajudar”.

Além de facilitar o escoamento da produção, a obra melhorou o acesso ao ramal para toda a população. O morador Elissandro da Silva falou um pouco sobre as melhorias feitas no local.

“O ramal era cheio de buraco, quando chovia era difícil sair. Hoje está bem melhor. Chegou em boa hora, posso dizer que está 100% melhor”.

A obra também beneficiou os comerciantes da região, sobretudo para o recebimento de estoque de produtos. É o que conta a comerciante Fátima Silva.

“Foi uma melhoria muito gratificante. Tínhamos muita dificuldade, até para as pessoas chegarem no comércio era difícil. Foi uma melhoria de 100% para toda as pessoas”.

