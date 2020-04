Prefeitura de Rio Branco faz a higienização com desinfecção de equipamentos públicos

O cronograma de higienização com desinfecção de equipamentos públicos segue nesta segunda-feira no terminal urbano

Em mais uma ação de combate ao novo coronavírus no município, a Prefeitura de Rio Branco fez a higienização de equipamentos públicos. No início da tarde desta segunda-feira (27), a equipe realizou a desinfecção da Rodoviária Internacional, local que tem circulação grande e frequente de pessoas.

O cronograma de higienização com desinfecção de equipamentos públicos segue nesta segunda-feira no terminal urbano, em seguida prossegue pelos mercados municipais e terminais de integração. A ação do poder público municipal é realizada associadamente pelas secretarias de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico, Zeladoria da Cidade e Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBtrans).

Segundo Kellyton Carvalho, secretário da Zeladoria, às 23 horas inicia a limpeza profunda no terminal urbano. “Esse trabalho vai prosseguir por toda a semana com limpeza periódica nos mercados municipais e nos terminais de integração, bem como em pontos de ônibus”, observa.

A orientação da prefeita Socorro Neri aos órgãos envolvidos na higienização dos espaços públicos é para que canalizem esforços conjuntos no sentido de minimizar os impactos do novo coronavírus, causador da Covid-19, na cidade.

Kellyton disse ainda que a ideia é aumentar a eficiência dos serviços e também seguir todos os requisitos técnicos de combate ao vírus. Na limpeza, são aplicadas duas vezes, com intervalo de 15 minutos, as substâncias autorizadas para deixar o ambiente higienizado.

