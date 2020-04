Prefeitura faz remoção de mais de 17 mil toneladas de entulhos das ruas de Rio Branco

Ao intensificar os serviços de limpeza pública no município de Rio Branco a Prefeitura removeu, em 2020, mais de 17 mil toneladas de entulho, descartados de forma inadequada nas ruas da cidade. Coordenada pela Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade (SMZC), a ação faz parte do cronograma de atividades de higienização da capital acreana articulado pela prefeita Socorro Neri.

O secretário da pasta Kellyton Carvalho, destaca que a limpeza ainda é o melhor jeito de evitar entre outras coisas o mosquito da Dengue, transmissor da Zika e Chikungunya, doença transmitida por picadas do Aedes Aegypti ou de carrapatos. “O descarte correto do lixo domiciliar também pode ajudar no combate à propagação do novo coronavírus (Covid-19) e, nesse período, recomendamos que a população redobre os cuidados com o descarte”, destaca.

Nesta segunda-feira (20), a Prefeitura está realizando ações de limpeza pública nos bairros: Manoel Julião, Tucumã, Ipê, Universitário, Novo Calafate e Santa Mônica. Além do Parque da Maternidade, Avenida Nações Unidades e Estrada do Amapá.

Dando continuidade a desinfeção de espaços públicos, na próxima quarta-feira, 22, será realizado mais uma limpeza profunda na Rodoviária Internacional de Rio Branco. A ação da Zeladoria, conforme o secretário Kellyton, está programada para ocorrer no período da tarde.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários