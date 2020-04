Prefeitura mantém barreira sanitária 24 horas na Rodoviária Internacional de Rio Branco

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), adotou uma série de medidas para fins de prevenção e controle da transmissão do novo coronavírus (Covid-19) no município, entre as quais uma barreira sanitária na Rodoviária Internacional.

Segundo Félix Araújo, coordenador de vigilância em saúde do município, uma das estratégias do poder público é fazer a identificação de pessoas sintomáticas com orientação aos usuários e aplicam a verificação de temperatura nos passageiros oriundos de estados com casos de transmissão comunitária ou local do vírus. O trabalho é realizado em parceria com a Anvisa e o Estado.

“O Município ficou com a responsabilidade de fazer essas abordagens e nós estamos atuando 24 horas por dia, abordando passageiros verificando a temperatura e se eles tem algum tipo de sintomas que possa caracterizar suspeita do novo coronavírus. Sendo identificado, a equipe oferece máscara e higiene para as mãos, posteriormente encaminha a pessoa para UPA do Segundo Distrito, unidade de saúde referência atendimento de casos de Covid-19”, observa Félix.

No caso de pessoas indicadas para quarentena a vigilância epidemiológica faz contato com esses indivíduos e passa a monitorá-lo. Um trabalho que a Prefeitura realiza todo dia, de domingo a domingo e, em três turnos. As abordagens consistem também em orientações a taxistas interestaduais e intermunicipais.

Félix observou ainda que qualquer paciente que apresente quaisquer tipos de sintomas deve evitar o contato imediatamente com outras pessoas. “A barreira sanitária é uma orientação da prefeita Socorro Neri e é realizada no momento do desembarque dos passageiros”, pondera o coordenador.

