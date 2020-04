Prefeituras do Alto Acre e forças de segurança adotam medidas para evitar a proliferação do Covid-19

As Prefeituras do Alto Acre a fim de evitar novos casos do COVID-19 e sua proliferação está ampliando e fortalecendo as ações de combate, e nesse sentido, a prefeita Fernanda Hassem convidou todos os prefeitos da regional para planejar o trabalho em conjunto e amenizar os efeitos dessa pandemia. A reunião ocorreu na quinta-feira, 16, no centro cultural Sebastião Dantas com a presença de secretários municipais de saúde.

A ideia do novo encontro surgiu após deliberação na reunião ordinária do Comitê de Prevenção a Doença em Brasiléia na quarta-feira (15). A região do Alto Acre é a única do Estado que não tem casos cofirmados da doença, porém tem que ficar em constante alerta, pois faz fronteira, terrestre e fluvial, com a Bolívia e Peru que já registraram casos em Pando e Iñapari.

A prefeita Fernanda Hassem destacou a importância da união de forças e estratégias para combater a doença. “O nosso objetivo é unir as falas e ações, para que possamos manter a nossa região sem casos confirmados do coronavírus, para isso vamos publicar um novo decreto com algumas regulamentações, possibilitando abertura dos comércios com supervisão e controle de entrada e quantidade de pessoas. Nós precisamos agir, e não vamos esperar que os números se converta em nomes de familiares e amigos da nossa cidade” ressaltou Fernanda Hassem.

A estratégia é montar barreira sanitária na entrada de Xapuri com equipes da saúde e segurança que irão realizar o monitoramento e controle dos transeuntes pela BR-317, dessa forma toda a região estará sendo monitorada.

Segundo o delegado da Policia Federal, André Gustavo, se faz necessário novas medidas para que tenha maior eficácia no combate e achatar curva epidêmica. “Com base na decisão do STF que determinou a autonomia dos municípios e Estados para criarem novas medidas restritivas realizamos o contato com o poder executivo para que impusessem as novas medidas, principalmente a instalação da barreira sanitária, pois o veto de entrada de estrangeiros no Alto Acre não seria o suficiente e as novas medidas discutidas hoje terão um resultado bastante produtivo”, informou André.

O chefe de operações da Policia Rodoviária Federal, Inspetor Hipólito, garantiu o apoio na operação com a disponibilização de agentes. “Vamos dar o apoio às equipes na BR-317, na entrada de Xapuri, onde estará sendo realizada a triagem e atendimento das pessoas que estão com os possíveis sintomas do Coronavírus”, falou Hipólito.

O comandante do 5ª Batalhão da Policia Militar, Tenente Tales Rafael, garantiu o patrulhamento e cumprimento do decreto elaborado pelos gestores dos municípios. “Nos compete a fiscalização dos estabelecimentos comerciais patrulhamento ostensivo e preventivo em toda a cidade e pontes de acesso ao país vizinho para que consiga conter o avanço da pandemia”, finalizou Tenente Tales.

A reunião contou com a presença do prefeito de Assis Brasil Zum, Epitaciolândia Tião Flores e Xapuri Bira Vasconcelos, o representante da Policia Federal, Militar, Exercito, Policia Rodoviária Federal, Civil, ANVISA,Corpo de Bombeiros e vigilância.

