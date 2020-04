Presidente do PT diz que crime de desvio de merenda não ocorreu na gestão do partido

O presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) no Acre, Cesário Braga, emitiu uma nota sobre a operação da Polícia Civil que cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão na quinta-feira (9), após investigações de irregularidades na distribuição de merenda escolar.

O partido parabenizou a atuação séria da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual “que estão à frente das investigações e identificaram irregularidades na secretaria estadual de Educação, Cultura e Esporte”.

Cesário diz que nenhuma ocorreu durante as gestões do Partido dos Trabalhadores no Acre. “Tais ações foram realizadas na data de hoje e se referem a fatos que estão ocorrendo neste governo. Não houve prisão e nem cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa de ninguém do governo anterior”, explicou o petista.

Braga diz que o processo ainda está em andamento pelos representantes da Polícia Civil e do MPE, e corre em segredo de justiça.

