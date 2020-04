Primeiro dia de saque do Auxílio tem grandes filas nas agências e lotéricas da Capital

As agências contingenciaram os atendimentos e apenas 20 pessoas entram por vez

Começou nesta segunda-feira (27), o saque do Auxílio Emergencial para quem optou por receber na poupança digital. Em Rio Branco, na manhã desta segunda-feira (27), centenas de pessoas decidiram correr o risco e se aglomerar em filas para tentar conseguir atendimento. Nas lotéricas, onde também é possível sacar o benefício, as filas também tomam quarteirões.

As agências contingenciaram os atendimentos como forma de prevenir a contaminação pelo novo coronavírus. Segundo informações repassadas por servidores, apenas 20 pessoas entram por vez.

Marcelo Souza, cabeleireiro do bairro Jorge Lavocat, diz que as filas ocorrem por falta de planejamento do governo. “Não organizaram, o sistema não funciona, daí temos que nos aglomerar”, contou.

A reportagem observou que a maioria das pessoas estava de máscaras, conforme determina o decreto governamental, mas não estavam cumprindo a distância social de 2 metros.

