Principal defensora do projeto de Bolsonaro lança pré-candidatura em Rio Branco

Uma das principais defensoras do projeto político do presidente da República Jair Bolsonaro no Acre, a conservadora Rila Freze confirmou, nesta quarta-feira (8), sua pré-candidatura à vereadora de Rio Branco pelo PSL.

A bolsonarista de carteirinha defende causas como a moralização do Supremo Tribunal Federal (STF) e Congresso Nacional, Dez Medidas Contra a Corrupção, Pacote Anticrime e a Prisão em Segunda Instância.

Ela colaborou ativamente, em 2018, com a campanha do então presidenciável Bolsonaro e não nega que faz política com ideologia. “Como a educação, a política pode transformar a sociedade. Política precisa ser feita com respeito, responsabilidade, honestidade e compromisso com as pessoas”.

Rila enfatiza que o seu único propósito é servir o cidadão. Ela admite que existe um desgaste dentro da classe política e diz possuir postura proativa para fazer política com grandeza.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários