Processo Seletivo Ieptec: inscrições vão até esta quarta-feira; salário de até R$ 3 mil

O prazo para inscrições para processo seletivo do Instituto Estadual de Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (IEPTEC) termina nesta quarta-feira (29). O Processo Seletivo em questão visa a admissão de bolsista de nível superior com pós-graduação.

A seleção busca preencher uma vaga no cargo de Assessor Técnico, o qual deverá desempenhar atividades na unidade de Rio Branco, nos cursos técnicos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) em sua nova ação denominada Mediotec.

O contratado atuará em carga horária de 40 horas semanais, nos turnos da manhã e tarde, com salário no valor de R$ 3.000,00 ao mês. De forma gratuita, os interessados em participar devem realizar as inscrições via e-mail, no endereço eletrônico: processoseletivo.ieptec@gmail.com. Você pode obter mais informações no edital, CLICANDO AQUI.

