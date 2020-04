Procon do Acre promove campanha Contrato Não é Papel, Contrato tem Rosto

Quando se trata de algum conflito ou momento de crise, uma simples medida torna-se fundamental para se chegar a uma solução ou consenso entre as partes afetadas. Trata-se do diálogo, uma interação a partir de pontos de vista diferentes, unindo boa-fé e compreensão recíproca.

Utilizando-se desta prática, comum em uma vida social, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC) em conexão com os demais membros da Associação Brasileira de Procons (Proconsbrasil), iniciaram nessa semana, a campanha “Contrato Não é Papel, Contrato tem Rosto”.

O objetivo da campanha é orientar os consumidores sobre os seus direitos e deveres durante a pandemia de coronavírus (Covid-19) que tem afetado o cotidiano da sociedade como um todo, principalmente as relações comerciais, o que inclui consumidores, fornecedores e trabalhadores.

“Incentivaremos o diálogo entre consumidores e fornecedores, em que cada um possa demonstrar suas dificuldades e de modo harmonioso e transparente, possam buscar juntos as negociações possíveis para que haja a manutenção dos contratos”, destaca o diretor-presidente do Procon/AC, Diego Rodrigues.

O gestor relata que a campanha Contrato não é Papel, Contrato Tem Rosto, ganha bastante amplitude na Amazônia, por meio do Fórum de Procons da Região Norte, que além do Acre, participam os órgãos de defesa do consumidor do Amapá, Amazonas, Pára, Rondônia, Roraima e Tocantins.

“Queremos que a estabilidade dos consumidores seja garantida, assim como a continuidade das atividades econômicas dos fornecedores, por isso os estabelecimentos ou instituições devem abrir alternativas de negociações com os consumidores e não se esquivem de sua responsabilidade social”, declara Diego Rodrigues.

O Procon/AC reforça que os fornecedores ampliem seus canais de atendimento ao consumidor, por meio de telefone fixo, celular, internet, redes sociais, aplicativos e demais possibilidades que evitem ao máximo, o contato presencial com o consumidor.

Qualquer dúvida ou denúncia podem ser feitas pelos contatos telefônicos (68) 3223-7000 de segunda a sexta-feira, das 7 às 13 horas ou 151, e pelo e-mail: [email protected]v.br.

