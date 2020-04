Professor de 59 anos é o primeiro caso de coronavírus em Plácido de Castro 

A reportagem do ContilNet recebeu a informação na tarde desta segunda-feira (6) que o infectado por covid-19 no município de Plácido de Castro, é um professor de 58 anos.

A confirmação do caso foi repassada pelo secretário de Saúde do município, João Lessa. Segundo ele, o senhor está internado em observação na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Rio Branco, localizado no Segundo Distrito.

“O senhor é servidor do Estado e atualmente está em Rio Branco. Ele fez o exame é testou positivo para a doença”, declarou.

O exame foi repassado por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS) e foi realizado no Centro de Infectologia Charles Mérieux, em Rio Branco.

