Profissionais do PS são capacitados com técnica capaz de diminuir tempo de internação de pacientes com Covid-19

Uma equipe composta por médicos e fisioterapeutas do Instituto Transire, empresa ligada ao grupo hospitalar Samel, de Manaus (AM), capacitou, voluntariamente, profissionais da Saúde que estão na linha de frente no enfrentamento à Covid-19. O treinamento ocorreu nesta sexta-feira, 24, no Pronto-Socorro de Rio Branco, unidade hospitalar de referência no tratamento de pacientes contaminados com o vírus.

“Estes profissionais desenvolveram uma técnica onde tem uma cápsula com respiradores que são utilizados para diminuir o tempo de internação dos pacientes. Eles vieram ao Acre demonstrar aos nossos profissionais e estão doando esses equipamentos para que possamos desenvolver esse trabalho aqui em nosso hospital de referência. O objetivo é utilizar esse método com os pacientes semicríticos e fazer com que o tempo de internação seja reduzido”, explicou o secretário estadual de Saúde, Alysson Bestene.

A técnica consiste basicamente na utilização da Cápsula Vanessa. O equipamento funciona como um envoltório para ventilação não invasiva e é produzido em uma armação leve e resistente formada por canos de PVC, podendo ser manuseada e higienizada facilmente. O aparelho é revestido por uma película de vinil transparente para uma melhor visualização do paciente e para auxiliar na contenção do contágio.

Alysson Bestene explicou que além do treinamento, o grupo Samel também fez a doação de 200 Cápsulas Vanessa e 3 respiradores para o governo acreano. Alysson aproveitou a oportunidade para agradecer o apoio dado pela empresa amazonense à Saúde pública do Acre. Além disso, argumentou que o Estado vem somando esforços para prestar o melhor atendimento possível para a população.

“Dentro do nosso plano de ações, essa é mais uma demonstração que estamos dispostos a fazer tudo aquilo que é possível ser feito para combater essa epidemia. Gostaríamos ainda de destacar o empenho do governador Gladson Cameli, que foi o responsável por intermediar a vinda desses profissionais. Também queremos agradecer muito ao grupo Samel por nos ajudar neste momento tão difícil que estamos passando. Quem mais ganha com isso é a nossa população”, pontuou.

O presidente do grupo Samel, Luiz Alberto Nicolau, fez questão de destacar a determinação do governador Gladson Cameli frente à pandemia do novo coronavírus. Ele também comentou sobre a capacitação realizada no Pronto-Socorro e os resultados práticos em duas pacientes internadas com Covid-19.

“Gostaria de agradecer o empenho e a coragem do governador Gladson Cameli em nos trazer aqui. Com os profissionais, fizemos o treinamento teórico e realizamos a prática. Conseguimos fazer com que duas pacientes que provavelmente seriam entubadas e graças às técnicas empregadas, conseguimos sair de lá com as duas saturando 100%. Conseguimos mostrar na prática o que temos feito no grupo Samel e no hospital de campanha da Prefeitura de Manaus”, argumentou.

