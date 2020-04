Progressistas nega rumores de que Gladson Cameli e Mailza Gomes deixarão a legenda

O presidente da Executiva Municipal do Progressistas, Reginaldo Ferreira da Silva, negou os rumores informados pela coluna Pimenta no Reino, do ContilNet, de que o governador Gladson Cameli e a senadora Mailza Gomes deixariam o partido em breve.

Em nota assinada em conjunto com a parlamentar, que preside a Executiva Estadual da sigla, ele escreve que não há anormalidades e nem tratativas de líderes com mandato quanto a deixar a sigla. “Não há rumores coisa alguma”.

De acordo com Reginaldo, tanto Cameli quanto Gomes estão focados com assuntos relevantes para o Acre e o Brasil, como a pandemia de covid-19, que já infectou pelo menos 163 acreanos, matando sete deles.

“Estou em Brasília há alguns dias em intenso trabalho com a senadora. Temos pelo mandato tratado a respeito de maior suporte do Governo Federal para o Acre, afim de que nosso governador tenha condições para o enfrentamento ao covid-19 e a agenda permanente com pautas relativas ao desenvolvimento em geral para o nosso povo”.

O presidente informa ainda que ambas as executivas têm trabalhado para o fortalecimento do partido. “Trouxe relatório para a senadora sobre o processo de organização da legenda para as eleições municipais de 2020. Estamos traçando linhas na perspectiva da direção do partido em consonância com a direção nacional para avanço do partido”.

Ele aproveitou a nota para criticar as informações veiculadas por este portal nesta segunda-feira (20). “É lamentável críticas apressadas e ao arrepio da realidade. Precisamos ser mais prudentes para não nos influenciarmos por notícias sem nexo”.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários