Projeto que visa reduzir salários de deputados ainda não foi apreciado na Aleac

O projeto de lei apresentado pelo líder do governo e deputado estadual Gehlen Diniz (Progressistas), que visa reduzir pela metade o salário dos 24 deputados estaduais pelos próximos três meses, ainda não foi apreciado nas comissões da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

Caso aprovada, a proposta vai gerar uma economia de quase R$ 650 mil aos cofres públicos. Contudo, informações de bastidores do Poder Legislativo apontam que alguns dos deputados são contrários ao PL.

Segundo o teor da matéria, a verba será destinada para a compra de alimentos que devem ser distribuídos para instituições filantrópicas acreanas reconhecidas por lei.

Diniz destacou em seu argumento que o objetivo do PL é amenizar o impacto da pandemia do coronavírus na vida dos mais necessitados. O líder da Casa Legislativa, inclusive, já vem doando metade do seu salário às famílias carentes. Cada deputado estadual recebe, mensalmente, R$ 18 mil líquido, além das vantagens.

