Promoção de quarentena: CNH por preço parcelado e imperdível na Auto Escola Christus

A Auto Escola Christus em Rio Branco é referência quando o assunto é tirar Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com segurança e preço que cabe no seu bolso. Nesta pandemia, a realidade não é diferente.

Com uma promoção especial de quarentena, o empreendimento está com preços exclusivos para você.

Fazendo sua solicitação pelo site, para pagamento no cartão, um representante indo até sua casa com a maquininha e a devida higienização, é possível pagar na categoria A parcelas a partir de R$ 81,04; na categoria B, R$ 115,54; e na categoria AB, R$ 138,35.

No valor do parcelamento no cartão já estão inclusos os exames médico e psicotécnico, bem como a taxa do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN).

Lembrando que, para obter no preço promocional, a solicitação deve ser feita, exclusivamente, pelo site, CLICANDO AQUI.

A promoção é válida, apenas, durante o período de quarentena.

As aulas acontecerão a partir da determinação do DETRAN, que deve ser publicada nos próximos dias.

