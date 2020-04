Quase 20 policiais penais estão afastados com suspeita de coronavírus, diz Iapen

Com a chegada do coronavírus em um dos presídios da capital acreana, o Complexo Penitenciário Francisco D’oliveira Conde (FOC), e a confirmação de seis casos entre policias penais, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC) informou nesta quinta-feira (17) que 19 agentes estão com suspeita de contaminação e foram afastados do cargo.

O resultado dos exames ainda é aguardado para uma possível confirmação.

A Sesacre notificou nesta quarta-feira (17) que o último dos casos é o de um policial de 31 anos. O último plantão dele no presídio foi dia 12 de abril.

Dos 37 profissionais que estão notificados como casos suspeitos, seis foram confirmados, 12 deram negativo e 19 aguardam resultado.

O primeiro policial penal diagnosticado já está se recuperando, de acordo com o órgão.

