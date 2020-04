Republicanos lança pré-candidatura de Jeosadaque Semaleski em Capixaba

A reunião que ocorreu na sede do Republicanos no Acre, contou com a presença do presidente estadual deputado federal Manuel Marcos e as executivas estadual e municipal.

“Após analisarmos o cenário político de Capixaba, decidimos lançar o nome do jovem Jeosadaque Semaleski, pré-candidato a prefeito no município. Jeosadaque, além de ser um entusiasta da boa política, reúne critérios que o credenciam a disputar a prefeitura de Capixaba, pois é um defensor da gestão de resultados”, afirma o presidente.

O Republicano Jeosadaque tem como sua principal bandeira, a luta para que os serviços públicos chegassem a quem tanto precisa, para que assim se cumprisse o seu papel social.

“Ele chega como uma boa proposta da política para o município de Capixaba, um jovem de família, filho do Pastor Cunha, que é o presidente da Assembléia de Deus no município, aceitou o convite e hoje o apresentamos como pré-candidato a prefeito de Capixaba”, encerra Manuel Marcos.

