RO está ‘de olho’ em acreanos que transitam na fronteira por conta de Covid-19

Nos últimos dias, aumentou bastante o número de pessoas que saíram do Estado do Acre com destino a Rondônia. As informações são do Rondo Notícias. De acordo com a publicação, tudo está sendo monitorado pela Agência Estadual de Vigilância Sanitária.

“Em uma semana, nós identificamos 2.780 pessoas entrando no Estado e 752 saindo. Todas essas pessoas receberam as orientações de saúde”, afirmou, ao site, a gerente de vigilância da Agevisa, Vanessa Ezaki.

Atualmente, o Estado conta com 23 barreiras montadas em aeroportos, rodovias, rodoviárias e no Porto Cai N’Água, com as equipes realizando abordagens de pessoas que entram em Rondônia.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários