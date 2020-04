Roberto Carlos mostra superstição inusitada contra o coronavírus e web pira

Roberto Carlos virou assunto nas redes sociais neste domingo (19) ao comandar seu primeiro show transmitido ao vivo pelo Youtube e Globoplay. Direto de seu estúdio no Rio de Janeiro, o cantor comemorou o seu aniversário de 79 anos lembrando os grandes clássicos.

Entre os sucessos, o Rei aproveitou para reforçar um pedido durante a pandemia de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus: “Fique em casa”. Além disso, o artista mostrou a máscara que estava usando antes de começar a cantar e ressaltou a importância do uso.

“Quero dizer para vocês que estava usando essa máscara, ela está usada. Vocês têm que usá-la com certeza. Isso é uma defesa muito grande contra tudo isso que está acontecendo neste momento, que eu não gosto nem de falar o nome”, contou ele.

Sempre cheio de superstições, Roberto Carlos agora tem mais uma. Na live, que durou cerca de 50 minutos, o famoso mostrou que prefere não falar o nome do vírus. “Fiquem em casa, a não ser que você tenha a necessidade de sair. Eu só tirei a máscara porque preciso cantar, não dá pra cantar de máscara“, explicou o artista.

O cantor também disse que o estilo de apresentação era diferente pra ele: “Que bom estar com vocês aqui nessa live, nessa experiência um pouco rara para mim, de fazer alguma coisa ao vivo. Mas é sempre bom a gente fazer essas coisas”.

Nas redes sociais, os internautas celebraram o “fim de 2020”. A brincadeira aconteceu porque o Rei costuma aparecer na televisão apenas em dezembro, encerrando um ano.

“Gente, presta atenção. Final de 2019 não teve show do Roberto Carlos, lembram? Aí Deus ficou putão de não ter podido escutar ‘Jesus Cristo, eu estou aqui’ e tá castigando em 2020. Por isso que a Globo vai fazer live, pra ver se reseta o ano! Estamos salvos!”, brincou um internauta.

“Tchau, 2020! Celebrando o começo do Ano-Novo e reforçando a importância da gente usar as máscaras para evitar o contágio por COVID-19, o Roberto Carlos vai fazer live”, disse outro. “Live do Roberto Carlos pra gente cantar aquelas de fim de ano e já encerrar 2020. Ai, quem dera”, comentou mais uma no Twitter.

Confira a repercussão:

2020 começou a dar errado quando não colocaram o Roberto Carlos para fazer o show da virada. Agora sim o 2021 começou oficialmente! Vambora!! pic.twitter.com/1B3iSQSIxL — Victor Fernandes (@RevolTzGOD) April 20, 2020

Assistindo a live de Roberto Carlos tenho mesmo sentimento de fim de ano , adeus 2020, que venha um 2021 com muita coisa boa! 🙏🏻🎉 — Jadson Holanda (@HolandaJadson) April 20, 2020

Já teve live do Roberto Carlos… Agora só falta live do Show da Virada pra 2020 acabar oficialmente. — Ana Claudia (@RuivaCriativa) April 20, 2020

Dps da live do Roberto Carlos a gnt pode considerar 2020.2 neh? — Naty (@Natypddc) April 20, 2020

Show do Roberto Carlos – OK

Pelas minhas contas, o ano acaba em, no máximo, 6 dias.

Adeus 2020. Você foi péssimo! #RobertoCarlosAoVivo — Karine Nunes (@karinenunesi) April 20, 2020

Agora que o Roberto Carlos já cantou, 2020 já pode acabar né ? Daqui 5 dias já é ano novo ? — Nóia de carinho (@o_peaga) April 20, 2020

Ontem Roberto Carlos, e hj comendo panetonne, decretei o fim de 2020 — Saulo Castanha Lins (de🏡) (@saulooolins) April 20, 2020

