Rocha adota ‘isolamento político’ em meio a pandemia e se distancia do governo

O poder não fica órfão

A situação de isolamento político vivida pelo vice-governador Major Rocha não foi falta de conselho de amigos próximos e que pensam diferente dos assessores que o cercam no momento. Rocha, experiente, combatente, leal, adotou uma política inédita no executivo.

Gladson é o governador

O Poder não fica órfão. Se o Poder não tem sido exercido pelo vice-governador como caberia neste momento de crise, o poder está sendo exercido obviamente por quem de direito: o governador Gladson Cameli.

Isolamento

Aos poucos e com uma ambição cega, Rocha foi se distanciando da Casa Civil, dos assessores mais equilibrados, e até de velhos amigos. Parece que na política, o experiente oficial adotou a tática do isolamento. Hoje tem dificuldades para compor com partidos que poderiam garantir a eleição de seu cupido, o Minoru Kimpara.

O mais fraco

Infelizmente, após os recados enviados à Casa Civil através da imprensa, sobrou para o galho mais fraco. As exonerações de seus assessores foi uma reação para suas ações que vêm se acumulando desde dezembro do ano passado.

Gabinete do confronto

Não se esperava do Major que sempre figurou como “verdadeira oposição” alianças com cartas marcadas do PT e PCdoB, como ocorre em Tarauacá. Tudo em nome do confronto, como se todos conspirasse contra ele ou o seu partido, o PSDB. Hora, claramente, os elementos sobre os quais se ergueu, já não estão mais presentes.

Razão

O vice-governador tem razão quando fala que em alguns episódios faltou comprometimento, mas, isso não lhe dar o direito de buscar a imprensa para enviar recados. O diálogo faz um bem danado em qualquer hipótese. Na política é regra.

Pesquisa

Pesquisa feita por setores ligados à Santa Casa de Misericórdia mostram que 73% da população que participou da enquete, aprova as ações tomadas até aqui pelo governador Gladson Cameli.

Rasgados elogios

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) fez rasgados elogios ao governador Gladson Cameli durante entrevista na Aldeia FM, disse que nesta crise o governador “se firmou como gestor do Estado”.

Sobreviveu

O ex-senador Jorge Viana (PT) é um dos mais novos curados do coronavírus. Ele postou mensagem nas redes sociais reforçando o isolamento social, afirmou que doença é “traiçoeira”.

Movimento

Como o Acre foi o estado que, proporcionalmente, deu a maior votação ao presidente Jair Bolsonaro, o aumento da circulação de pessoas após a campanha “O Brasil não pode parar”, deve-se, segundo ativistas de plantão, ao grande número de ‘bolsomitos’ no Acre. Eles não perdoam.

Maduro

Se por uma lado, a pandemia do coronavírus tem sido um pesadelo para muitas famílias, é o mais novo desafio que firmou Alysson Bestene como gestor. Uma rápida análise o coloca como mais experiente, inclusive nos argumentos e no discurso. Saiu da monossílaba.

Namoro ou amizade

Até o fim da pandemia no Acre, é uma incógnita o futuro da relação entre a prefeita Socorro Neri e o governador Gladson Cameli. A filiação do secretário Moisés Diniz no Progressistas é uma pista favorável ao futuro casamento, na pior das hipóteses, Diniz tem aval do Palácio Rio Branco para ser pré-candidato a prefeito em Tarauacá.

