Rodrigo Forneck abandona liderança da prefeitura de Rio Branco na Câmara

"Cumpri com minha missão e agora preciso concluir com os compromissos do mandato"

Durante a sessão online desta quarta-feira (8) o vereador Rodrigo Forneck (PT) anunciou que deixa a liderança da Prefeitura Municipal de Rio Branco na Câmara de Vereadores.

“Apenas meu tempo enquanto líder já deu. Me dediquei de maneira ética, intensa e comprometida. Ampliando radicalmente o diálogo com vereadores de base e oposição, além da imprensa”, explicou.

Forneck destacou que enquanto esteve na função, sempre foi ‘leal e honesto’ nas relações que estabelecia, principalmente, com parlamentares de oposição. “Penso que cumpri com minha missão e agora preciso concluir com os compromissos específicos do mandato pois estamos encerrando esse ciclo de quatro anos”, disse.

O discurso é uma prova do distanciamento do PT com o partido do PSB. Com isso, fica mais óbvio que a sigla petista terá candidatura própria nas eleições deste ano.

