Rodrigo Forneck assume liderança do PT na Câmara de Vereadores de Rio Branco

O petista Rodrigo Forneck é o mais novo líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara de Vereadores de Rio Branco. O anúncio foi feito durante a sessão online desta terça-feira, 28. O PT também divulgou nota.

Reconduzido ao cargo, Rodrigo havia saído para cumprir a missão de líder do Executivo na Câmara, a qual exerceu por mais de um ano. Em nota, o PT agradeceu e destacou a atuação de Jakson Ramos no cargo.

“Ao vereador Dr. Jakson Ramos a gratidão e o reconhecimento do partido pela sua condução frente a liderança do PT em Rio Branco. Ao vereador Rodrigo Forneck, nosso orgulho de tê-lo novamente como líder e militante das pautas de esquerda”, afirma a nota.

Em sua fala, Rodrigo agradeceu a confiança do partido. “Agradeço ao Jakson pela brilhante atuação como líder ao meu partido pela confiança de, mais uma vez, eu liderar o PT”, frisou o vereador.

Confira a Nota na íntegra:

NOTA DO PT SOBRE A NOVA LIDERANÇA DO PARTIDO NA CÂMARA DE RIO BRANCO

O Diretório Municipal do Partido o Trabalhadores de Rio Branco (PT) externa publicamente a gratidão ao vereador doutor Jakson Ramos pela competência e afinco, que dedicou durante a liderança do PT na Câmara de Vereadores.

O companheiro Jakson abdicou do cargo por motivo pessoais e por considerar que o vereador Rodrigo Forneck deve reassumir a função, com o mesmo compromisso e dedicação que lhe é inerente.

Nosso companheiro Rodrigo Forneck cumprirá com maestria a missão ética, de lealdade e defesa do nosso projeto político na Câmara, como sempre fez ao longo desses anos que esteve nessa honrosa casa como vereador.

De modo que lhe transferimos, com confiança, a responsabilidade de liderar o PT na Câmara de Vereadores de Rio Branco, dando voz ao nosso compromisso na implementação de políticas públicas em benefício da sociedade e que promovam justiça social e equidade de gênero.

Rodrigo teve uma brilhante atuação frente à liderança do Executivo no Legislativo Municipal. Agiu com lealdade, responsabilidade e compromisso. Tem um mandato voltado para pautas progressistas, atuando na defesa campo amplo dos direitos humanos, cultura, educação, mobilidade urbana e saúde.

Ao vereador Dr. Jakson Ramos a gratidão e o reconhecimento do partido pela sua condução frente a liderança do PT em Rio Branco. Ao vereador Rodrigo Forneck, nosso orgulho de tê-lo novamente como líder e militante das pautas de esquerda.

Reforçamos a importância de todos respeitarem as medidas de distanciamento social e, se puderem, fiquem em casa. Com o esforço de todos nós, vamos superar a pandemia do coronavírus.

