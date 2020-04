Rodrygo, do Real Madrid, é eleito o melhor jogador jovem do mundo

Além dele, outros dois brasileiros apareceram no top-10 da lista: Reinier, também do Real Madrid, e Gabriel Martinelli, do Arsenal

O atacante Rodrygo, revelado pelo Santos e atualmente no Real Madrid, recebeu o prêmio NxGn de melhor jogador jovem do mundo. A premiação é feita em conjunto pela NxGn e pelo site goal.com e foi direcionada aos jogadores nascidos após 1º de janeiro de 2001. Entre as mulheres, a vencedora foi Lena Oberdorf, do SGS Essen.

Além dele, outros dois brasileiros apareceram no top-10 da lista: Reinier, revelado pelo Flamengo e hoje também do Real Madrid, ficou em quarto, enquanto Gabriel Martinelli, que surgiu no Ituano e está no Arsenal, ficou em sexto.

“Mesmo nesse momento tão difícil que estamos passando no mundo todo, fico feliz em receber o prêmio de melhor jogador sub-19 do mundo. Agradeço muito a Deus por tudo e vamos seguir juntos para vencer essa batalha. Você sempre sonha e trabalha para conquistar prêmios assim tão importantes, então certamente é a realização de mais um sonho”, comentou Rodrygo sobre a premiação.

“Agradeço também a todos os meus parceiros. Tenho que seguir dando sequência no trabalho e esse tipo de reconhecimento público só me motiva ainda mais”, finalizou o jovem atacante brasileiro.

Rodrygo começou a temporada no Real Madrid Castilla, equipe do clube para jovens que disputa a terceira divisão na Espanha. No entanto, o jovem recebeu chances e correspondeu, se tornando membro do elenco principal. O melhor momento até agora foi a partida contra o Galatasaray na Liga dos Campeões, quando o brasileiro anotou três gols.

Também aparecem nas primeiras posições do ranking: Ansu Fati, do Barcelona (2º), Mason Greenwood, do Manchester United (3º), Eduardo Camavinga, do Rennes (5º), Lee Kang-In, do Valencia (7º); Mohamed Ihattaren, do PSV (8º); Takefusa Kubo, do Mallorca (9º) e Ryan Gravenberch, do Ajax (10º).

