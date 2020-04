Sábado agitado: Preso com covid-19, 3 mortes suspeitas em uma tarde e 3 casos em CZS

O Acre teve um sábado agitado. Em apenas uma tarde, três pessoas morreram na Unidade de Pronto Atendimento (Upa) com sintomas de covid-19, conforme a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), além disso, a sexta morte pela doença foi confirmada pelo órgão.

Os números saltaram, oficialmente para 142, porém, os números devem ser ainda maiores, já que o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, anunciou que o número de infectados no município saltaram de dois para cinco.

A informação foi confirmada em uma live feita pelo prefeito ao lado da secretária de Saúde do município, Juliana Pereira. Eles informam ainda que os casos são provenientes de contato, direto e indireto, do casal, que foram os primeiros infectados. Dos cinco casos, um está no bairro Telégrafo, outro na 25 de Agosto e mais três no bairro Formoso.

Na Capital, Rio Branco, o vírus chegou ao maior presídio do estado. Um detento do Francisco de Oliveira Conde foi diagnosticado com a doença, mais de 20 presos foram isolados por terem tido contato com o detento que estava no pavilhão A. Além disso, oito policiais penais estão infectados, entre eles o diretor do presídio em Senador Guiomard.

