Saúde monitora 107 pessoas em isolamento social em Cruzeiro do Sul

O Departamento de Vigilância Sanitária está monitorando 107 pessoas que chegaram em Cruzeiro do Sul e precisaram ficar em isolamento. Segundo a secretária de Saúde, Juliana Pereira, a ação previne a possível transmissão do vírus para familiares e outras pessoas.

No município, existem três barreiras sanitárias montadas, são elas: na Comunidade Lagoinha, na fronteira com o município de Ipixuna e no aeroporto.

“Essas barreiras acontecem durante 24 horas em duas localidades. Todas as pessoas que entram no município preenchem um cadastro com informações, que vão subsidiar a sala de situação dois com as tomadas de decisão. Ao receber essa ficha, a pessoa recebe a orientação de ficar em isolamento. Esse isolamento é importante para evitar a contaminação de familiares e outras pessoas”, disse a secretária.

Até o momento, cinco casos de coronavírus foram confirmados na cidade. Outros dez aguardam o resultado do laboratório de Rio Branco.

Ainda de acordo com a secretária, apenas pessoas que estão e/ou precisam ser hospitalizadas realizam o exame de COVID-19. As pessoas que apresentam apenas sintomas “gripais” devem procurar as unidades básicas de saúde.

“Os exames são realizados somente para pessoas que precisam de internação. Continuamos com nossas unidades básicas de saúde abertas, e também temos esse canal de ouvidoria monitorando essas pessoas”.

