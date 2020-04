“Se eu flexibilizar, vou precisar criar mais leitos de hospitais”, diz Gladson sobre decreto

Em uma transmissão ao vivo feita em seu perfil no Facebook nesta quinta-feira (30), o governador Gladson Cameli voltou a falar sobre a flexibilização do isolamento social adotado no Acre para combater o novo coronavírus, mas desta vez pediu aos que podem ficar casa que o faça.

“Eu sei que precisamos trabalhar, que precisamos fazer com que a vida volte ao normal, mas se você puder, fique em casa. Vamos nos unir nessa luta. Peço a vocês que tenham paciência. Estou fazendo tudo o que está ao meu alcance e o que posso para que a gente vença essa situação difícil”, declarou.

Sobre a ideia de flexibilizar o decreto, Gladson disse que não tomará nenhuma decisão precipitada, até que o clima seja favorável para uma nova medida.

“Eu estou observando tudo com muito cuidado. Eu sei que uma hora terei que flexibilizar, mas ao fazer isso, também terei que criar mais leitos nos hospitais, buscar mais profissionais para atender esta demanda. Tudo isso tem que ser colocado na balança, com responsabilidade, sem colocar em risco a vida de vocês”, continuou.

Ao final, Cameli agradeceu o apoio da comunidade, dos profissionais que estão atuando na linha de frente do combate e disse que não entrará em “politicagem”.

“Não vou entrar em politicagem e dar respostas por impulso”, finalizou.

