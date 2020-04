“Se UTI do PS superlotar, usaremos o Santa Juliana”, diz secretário sobre casos de coronavírus

De acordo com o secretário, 9 leitos estão ocupados, dos 10 disponíveis no Pronto-Socorro

Com o aumento no número de casos de coronavírus no Acre, o secretário de Saúde, Alysson Bestene, disse à reportagem do ContilNet, neste sábado (25), que caso ocorra uma superlotação nos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro de Rio Branco, voltados para o tratamento das pessoas com o vírus e em estado grave, a saída será recorrer ao Hospital Santa Juliana, em Rio Branco.

Alysson disse que desconhece qualquer informação de que na UTI não tenham mais vagas para novos casos na Capital, mesmo com 9 leitos ocupados, dos 10 disponíveis. Se porventura as vagas esgotarem, os pacientes não contaminados, mas que estão na UTI, deverão ser levados para o Santa Juliana, para abrir o número de vagas no hospital de urgência.

“Não temos informações de que faltam leitos, mas se isso acontecer, levaremos os pacientes em estado grave, sem o covid-19, para o Hospital Santa Juliana, abrindo mais vagas para os que estão contaminados e precisam do trabalho mais intensivo”, explicou.

Dos 19 casos em internação, 9 estão em UTI e 12 em enfermaria na Capital, de acordo com o último Boletim da Sesacre, emitido neste sábado (25).

São 258 casos confirmados em todo o estado.

