Sede do Corinthians fica sem luz por falta de pagamento

O Parque São Jorge, sede social do Corinthians, teve a energia cortada na noite de sábado (25) pela Enel, distribuidora de energia elétrica que opera em São Paulo.

Em nota, o clube explicou que um erro no rodízio de funcionários culminou na falta de pagamento. “O Sport Club Corinthians Paulista informa que em virtude da mudança na rotina de trabalho em home office devido à pandemia do Covid-19 houve um erro em função do rodízio de funcionários e foi suspenso o fornecimento de energia da sua sede. As tratativas com a Enel distribuidora foram encaminhadas na última sexta-feira (24), e o serviço deverá ser restabelecido na próxima segunda-feira (27)”, disse o clube em nota.

A sede do Corinthians está fechada desde o dia 18 de março. O local está fechado por tempo indeterminado por causa do avanço do novo coronavírus no mundo.

Cinco dias antes, o Corinthians decidiu suspender todas as atividades no clube por causa da pandemia. Na ocasião, somente as competições oficiais foram mantidas, mas sem torcedores nas arquibancadas.

