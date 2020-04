Seleção de Portugal vai doar metade de prêmio de classificação para Eurocopa 2020

A seleção portuguesa de futebol, atual campeã europeia, vai doar metade do prêmio em dinheiro recebido pela classificação para a agora adiada Eurocopa de 2020 para apoiar o futebol amador em meio à epidemia de coronavírus, afirmou o comando da equipe nesta segunda-feira.

O vírus provocou a suspensão das atividades de muitos países, e destruiu os calendários de competições esportivas por todo o mundo.

“No espírito de camaradagem entre o futebol profissional e o não-profissional, nós decidimos, como equipe, doar parte do nosso dinheiro obtido com a classificação para a Euro 2020”, anunciou a seleção portuguesa em nota.

“Nós também decidimos, pois nós não esquecemos das nossas trajetórias e de todos que nos ajudaram generosamente a progredirmos em nossas carreiras, que essa quantia será acrescentada ao fundo de apoio já criado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) destinado principalmente a jogadores de clubes não-profissionais de competição.”

A seleção não ofereceu detalhes financeiros sobre o prêmio de classificação. O fundo de apoio deve compartilhar um total de 4,7 milhões de euros entre associações regionais e clubes amadores.

Portugal registrou mais de 17 mil casos de coronavírus, com 535 mortos.

No domingo, o Sporting se tornou o primeiro time entre os três maiores do país a anunciar um corte de 40% dos salários com as perdas provocadas pela pandemia.

