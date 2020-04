Semana Santa terá programação online em todo o Acre; confira

Celebrada desde o Domingo de Ramos, com missas transmitidas ao-vivo, a Igreja Católica continua cumprindo a programação da Semana Santa nesta quinta-feira (9).

Devido à pandemia do coronavírus no Acre, todas as celebrações estão sendo realizadas sem público físico, como determinou a Diocese de Rio Branco, mas sendo transmitidas pela TV Diocese e pela página da prelazia no Facebook.

Nesta quinta-feira, o momento litúrgico inicia às 19h, como explicou o gestor da Diocese, Jairo Coelho. Nas paróquias da capital e dos municípios ligados, os horários são específicos.

“Seguimos com as determinações da igreja, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde (OMS). A programação da semana santa acontecerá, mas de forma restrita, com as celebrações transmitidas ao vivo pela TV e pelas nossas redes sociais”, declarou.

Nesta sexta-feira da Paixão, a missa será às 15h e no sábado, que é a Vigília Pascal, será às 19h.

O encerramento, no Domingo de Páscoa a celebração está marcada para as 10h e 18h.

