Sesacre aguarda exame para saber se motorista que morreu no PS estava com coronavírus

No fim da tarde desta terça-feira (14) a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informou que o paciente Mariano Luiz da Costa Neto, de 32 anos, motorista de aplicativo, deu entrada às 9h na emergência do Pronto-Socorro de Rio Branco apresentando dispneia [respiração ofegante e descompassada] e pele fria para além das condições normais.

ENTENDA: Homem de 34 anos morre após ser alvo de tiros em bar no Quinari

No primeiro atendimento, constatou-se ainda que o paciente estava em tratamento de pneumonia.

“Logo que chegou ao PS, ele foi encaminhado para a Sala Vermelha, usada para atendimento emergencial de pessoas com suspeita de contaminação por Covid-19”, diz a nota.

O órgão pontuou que após Mariano ter ficado estabilizado, foi levado para a Sala Covid, para coleta de amostras para o teste de coronavírus. Porém, o paciente passou mal, entrou em crise e sofreu uma parada cardiorrespiratória, tendo o atestado de óbito sido expedido às 10h desta terça, pelo médico plantonista.

A Sesacre finalizou dizendo que a coleta de amostras foi encaminhada ao Centro de Infectologia Charles Mérieux e que aguarda resultado negativo ou positivo para a Covid-19 nas próximas horas.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informa que o paciente Mariano Luiz da Costa Neto, de 32 anos, deu entrada às 9h02 desta terça-feira, 14, na emergência do Pronto-Socorro de Rio Branco apresentando dispneia [respiração ofegante e descompassada] e pele fria para além das condições normais. Constatou-se ainda que o paciente estava em tratamento de pneumonia.

Logo que chegou ao PS, ele foi encaminhado para a Sala Vermelha, usada para atendimento emergencial de pessoas com suspeita de contaminação por Covid-19. Em seguida, já estabilizado, foi levado para a Sala Covid, para coleta de amostras para o teste de coronavírus.

Às 9h45, no entanto, novamente entrou em crise e sofreu uma parada cardiorrespiratória, tendo o atestado de óbito sido expedido às 10h desta terça-feira, pelo médico plantonista.

A Sesacre informa ainda que a coleta de amostras foi encaminhada ao Centro de Infectologia Charles Mérieux e que aguarda resultado negativo ou positivo para a Covid-19 nas próximas horas.

*Rio Branco, AC, 14 de abril de 2020.*

*Secretaria de Estado de Saúde do Acre – Sesacre*

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários