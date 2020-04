Sesacre confirma sexta morte por coronavírus no Acre e diz que analisa outras três

No Acre, até o momento, foram notificados 1.417 casos, dos quais 1.038 foram descartados, enquanto que 237 seguem em análise

O Acre registra um aumento de 7 novos casos oficiais de infecção por coronavírus, nas últimas 24 horas. O número de contaminados vem evoluindo significativamente, subindo para 142 o número oficial de pessoas infectadas.

Na sexta-feira, 17, eram 135 casos. As informações são do Centro de Infectologia Charles Mérieux ao Departamento de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre).

Os 7 casos são de Rio Branco. São eles: um agente administrativo de 31 anos, uma secretária do lar de 48 anos, um motorista de 40 anos, uma autônoma de 53 anos, um radiologista de 22 anos, uma enfermeira de 52 anos e outra profissional da Saúde de 32 anos.

No Acre, até o momento, foram notificados 1.417 casos, dos quais 1.038 foram descartados, enquanto que 237 seguem em análise. O número de mortes pela doença aumentou para 6 casos, sendo que mais três óbitos estão sendo investigados. O número de pessoas curadas é de 58.

