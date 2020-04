Sindmed-AC lança disque denúncia pela falta de EPI

O Sindmed-AC lançou um disque denúncia com o objetivo de reunir as reclamações dos médicos quanto a falta do equipamento de proteção individual (EPI). A meta é cobrar a resolução do problema.

O objetivo é evitar que o profissional se infecte com o coronavírus, sendo obrigado a se afastar, correndo risco pessoal, para seus familiares e transtornos ao atendimento público.

O filiado poderá realizar a reclamação direto no whatsapp do Sindmed-AC, podendo anexar fotos, vídeos e áudios para provar o problema. A identidade será preservada.

“Buscamos garantir condições de trabalho, evitando riscos para a saúde do médico e o risco de propagação de Covid-19 pela falta do EPI”, finalizou o presidente do Sindmed-AC, Murilo Batista.

