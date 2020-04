Sobrevivente da 2ª Guerra e da Gripe Espanhola se cura de covid-19

Depois da Segunda Guerra Mundial e da pandemia de gripe espanhola, a nova inimiga do soldado aposentado William ‘Bill’ Lapschies, nascido em Salem em 1916, foi a Covid-19 – e ele venceu a batalha!

Aos 104 anos, ele foi o primeiro residente de Oregon, nos Estados Unidos, diagnosticado com o coronavírus e foi imediatamente isolado na Casa dos Veteranos Edward C. Allworth no dia 11 de março. Até o momento, 15 residentes deram positivo e dois faleceram, incluindo um homem de 90 anos, segundo a Autoridade de Saúde de Oregon.

A boa notícia é que Bill se tornou a pessoa mais velha do mundo a se recuperar do coronavírus. Ele havia contraído um nível “moderado” da doença, segundo seu médico, doutor Rob Richardson, mas nunca desenvolveu graves problemas respiratórios. Nesta semana, “ele foi considerado curado do covid-19”, segundo um porta-voz noticiou ao jornal local, Koin. A família de Lapschies o surpreendeu do lado de fora da casa para uma comemoração em torno de seu aniversário de 104 anos. Quando perguntado como é fazer 104, ele respondeu: “Muito bom. Eu fiz isso”. Carolee Brown disse que não era exatamente como ela planejava comemorar o 104º aniversário de seu pai. “Comemoramos 101 e tivemos mais de 200 pessoas. Então, tentando manter nosso distanciamento social e fazer o que o governo nos pediu para fazer”, disse ela. “Mas estamos tão emocionados que ele se recuperou disso e tivemos que fazer algo por ele”. Bill tem dois netos, seis bisnetos e cinco bisnetos. Eles estão ansiosos para poder levá-lo para passear de carro quando a pandemia terminar, para que ele possa ver o rio e as montanhas. A família de Lapschies também agradeceu aos funcionários da casa na quarta-feira, dizendo que não poderia ter pedido mais gentileza ou cuidado com o patriarca da família durante este momento difícil. “Esperamos que isso inspire algumas das outras pessoas que estão passando por isso”, disse Carolee Brown. “E estamos realmente animados e ansiosos por 105”. Nós também, Carolle. Nós também!

