Socorro Neri anuncia isenção da taxa de iluminação pública para famílias de baixa renda

Com o avanço da pandemia do novo coronavírus, a prefeita Socorro Neri anunciou neste sábado, 18, novas medidas para atenuar os efeitos econômicos agravados pela crise sanitária.

A chefe do executivo municipal enviou à Câmara de Vereadores, Projeto de Lei (PL) para a isenção da contribuição da taxa de iluminação pública das famílias que tem consumo de energia elétrica de até 220 KW/h. Ainda de acordo com a prefeita, a gestão também tem fortalecido a atenção aos moradores de rua, o apoio alimentar às famílias de baixa renda, e a constante higienização dos mercados públicos e terminais de ônibus.

Na semana passada, a prefeita já havia anunciado a prorrogação do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) para o dia 30 de junho, com desconto de 20% (para pagamento em parcela única) 10% (para quem optar pelo parcelamento em até 5 vezes), isenção do Imposto para quem tem até R$ 131,80 à pagar, isenção do Imposto Sobre Serviços (ISS) e renovação da taxa para taxistas, mototaxistas, freteiros, além da isenção do pagamento mensal dos permissionários de mercados e centros de compras que estão com os estabelecimentos fechados.

“Continuamos empenhados no enfrentamento à pandemia da Covid-19 e, dentro das possibilidades da Prefeitura, estamos atuando na mitigação dos impactos econômicos sobre os setores mais vulneráveis. Estamos trabalhando de forma integrada com o governo do Estado e dialogando permanentemente com setores da sociedade diretamente afetados pelas medidas de isolamento social”, disse.

Socorro Neri destacou ainda, que diariamente também tem feito a interlocução com prefeitos acreanos por meio da Associação de Municípios do Acre (Amac), instituição que preside desde 2018.

“O trabalho não para. Também tenho mantido conversas constantes com minha equipe, autoridades do governo federal e entidades representativas dos municípios brasileiros, das quais faço parte [Frente Nacional dos Prefeitos e Confederação Nacional de Municípios]”.

A capital acreana, que concentra metade da população do estado, é também a cidade com maior número de pessoas que testaram positivo para a Covid-19. Até o boletim diário divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) nesta sexta-feira, 17, eram 105 casos confirmados.

“Minha rotina de trabalho continua intensa e totalmente voltada para a crise sanitária que estamos vivendo. Mas, evidente que foi alterada pelos cuidados que todos precisamos ter com o distanciamento social. Então, tenho combinado agendas na sede da Prefeitura com trabalho remoto.

Todas as decisões da Prefeitura, no tocante ao enfrentamento à Covid-19, têm sido orientadas pela ciência. Nesse contexto, tenho conversado sempre com a Ufac [Universidade Federal do Acre], que liderada pela reitora Guida Aquino, tem feito um trabalho importante de monitoramento e de orientação aos gestores”, finalizou.

