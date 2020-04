Solidariedade e PTB fecham aliança visando as eleições municipais em Rio Branco

O encontro aconteceu na sede do partido em Rio Branco, contou com a presença do presidente da executiva municipal

final da tarde deste sábado (4) foi de fechamento da primeira aliança entre partidos que vão disputar as eleições municipais este ano. O PTB declarou apoio a pré-candidatura de Luziel Carvalho, do Solidariedade. O encontro aconteceu na sede do partido em Rio Branco, contou com a presença do presidente da executiva municipal do PTB, Jerfson Mendonça e do pré-candidato Luziel Carvalho.

Mendonça afirmou que a escolha pelo Solidariedade se deu pelo projeto que o partido tem para Rio Branco. Segundo ele, a pré-candidatura de Luziel Carvalho representa mudança. O PTB tem uma chapa com 26 pré-candidatos a vereador.

“O partido tem um comando, vem sendo muito bem conduzido pelo Israel e a deputada Vanda Milani. Essa aliança vai dar bons frutos, representa o bem para nossa capital”, acrescentou Mendonça.

Luziel Carvalho afirmou que outras siglas devem declarar apoio ao projeto nos próximos dias. “Desde que tivemos a confirmação do nosso nome que abrimos diálogo com várias lideranças na construção de uma aliança com força política, competência e muito compromisso social”, disse Luziel.

Com o calendário eleitoral mantido para 2020, o Solidariedade vem trabalhando nas regionais do estado buscando competitividade e buscando bons quadros engajados com as bandeiras do partido.

Além da capital, o Solidariedade deve ter pré-candidatos majoritários nos municípios de Capixaba. Plácido de Castro. Bujari, Senador Guiomard, Epitaciolândia, Marechal Thaumaturgo e Santa Rosa do Purus. “Nosso presidente Israel Milani e a deputada federal Vanda Milani estão a cada dia fortalecendo mais o partido. Essa eleição será um marco na fase de crescimento do Solidariedade” concluiu Luziel.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários